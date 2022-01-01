Не пьяные, а неправильно надели маски. В Федерации хоккея РФ рассказали, почему сняли с рейса сборную
В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали информацию о скандале, связанном со снятием молодежной сборной РФ с авиарейса. В организации заявили, что спортсменов сняли не из-за пьянства, курения и отсутствия масок, а по причине неправильно надетых средств защиты.
Об этом сообщает РИА-Новости в субботу, 1 января, со ссылкой на Федерацию хоккея России.
Как сказали, в Федерации хоккея России, основные претензии авиаперевозчика к хоккеистам были связаны с тем, что медицинские маски надеты неправильно.
"Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января", - добавили в ФХР.
Скандал прокомментировал и менеджер сборной Чехии. Он утверждает, что его подопечных сняли с рейса из Калгари по ошибке.
По его словам, россияне не соблюдали "гигиенические правила, в чем явно сыграл свою роль и алкоголь". А чехов якобы высадили по причине того, что они были одеты в похожую форму.
Напомним, что хоккеисты молодежных сборных России и Чехии (игроки до 20 лет) были сняты с самолета в Канаде за отказ надеть маски, нетрезвое состояние и курение в рукав. Команды должны были лететь из Калгари во Франкфурт.
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