В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали информацию о скандале, связанном со снятием молодежной сборной РФ с авиарейса. В организации заявили, что спортсменов сняли не из-за пьянства, курения и отсутствия масок, а по причине неправильно надетых средств защиты.

Об этом сообщает РИА-Новости в субботу, 1 января, со ссылкой на Федерацию хоккея России.

Как сказали, в Федерации хоккея России, основные претензии авиаперевозчика к хоккеистам были связаны с тем, что медицинские маски надеты неправильно.

"Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января", - добавили в ФХР.

Скандал прокомментировал и менеджер сборной Чехии. Он утверждает, что его подопечных сняли с рейса из Калгари по ошибке.

По его словам, россияне не соблюдали "гигиенические правила, в чем явно сыграл свою роль и алкоголь". А чехов якобы высадили по причине того, что они были одеты в похожую форму.

Напомним, что хоккеисты молодежных сборных России и Чехии (игроки до 20 лет) были сняты с самолета в Канаде за отказ надеть маски, нетрезвое состояние и курение в рукав. Команды должны были лететь из Калгари во Франкфурт.

Ранее "Страна" сообщала, что 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о неучастии хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх следующего года в Пекине.

Также мы писали, что Международная федерация хоккея отменила молодежный чемпионат мира по хоккею-2022, который только стартовал в Канаде. Причина такого решения - распространение коронавируса среди участников турнира.