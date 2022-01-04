Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино" Евгений Лавренчук, который был арестован в Италии по запросу России, был задержан в Неаполе, когда он направлялся во Львов, чтобы быть ведущим на вечере памяти Романа Виктюка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова племянницы Романа Виктюка, заведующей литературно-драматургической частью Первого театра Екатерины Виктюк.

"17 декабря Женя должен был быть во Львове ведущим вечера памяти Романа Виктюка, который мы организовывали в Первом театре. Тем не менее, в этот день с самого утра он мне написал о том, что его задержали в аэропорту в Неаполе, и он не сможет прилететь. Это было единственное сообщение, без каких-либо объяснений, да я и не расспрашивала", - рассказала Виктюк.

По ее словам, она давно знакома с Евгением Лавренчуком и инициировала, чтобы он стал ведущим вечера воспоминаний о великом театральном режиссере Романе Виктюке.

"Он был учеником Романа Григорьевича и смог дополнить наш вечер своими уникальными знаниями и воспоминаниями и, конечно, своей компетентностью. Он постоянно был на связи, мы в мессенджере согласовывали все рабочие моменты, концепцию вечера. Все были уверены, что он будет. Я сама узнала эту ужасную новость только вчера. Это просто шок. Первый театр направил официальное письмо в поддержку, потому что мы понимаем, что Женя - не обычное лицо, это человек театра, художественной жизни Украины со своей четкой проукраинской позицией", - добавила Екатерина Виктюк.

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