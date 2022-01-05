В Ровенской области в лицее села Тишица до недавних пор уборная для учащихся находилась на улице. Однако местные власти позаботились о постройке внутреннего туалета в учебном заведении, торжественное открытие которого проходило с перерезанием красной ленты.

Об этом стало известно два дня назад, 3 января, на странице лицея в Facebook.

Однако после того, как в сети начали высмеивать данное событие, публикацию на странице учебного завеления удалили. Теперь об этом славном событии остались лишь напоминания в СМИ и скриншоты.

"Долгожданное событие произошло в стенах Тишицкого лицея. Здесь открыли внутренний туалет. Более 470 человек лицея – участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу", - было написано в сообщении поста, в котором особую благодарность уделили местным чиновникам.

Между тем, заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская в комментарии изданию "Радио Трек" сказала о том, что торжественное открытие туалетов с перерезкой лент – это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской общине, где до сих пор не было внутреннего туалета".

По ее словам, на достройку этой уборной были потрачены значительные средства: почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн грн из бюджета Березновской ОТГ. А строили этот туалет с 2019 года.

Она также добавила, что внутренние туалеты еще отсутствуют в отдельных помещениях 86 школьных заведений Ровенской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что в киевском Государственном университете телекоммуникаций, где в честь 8 Марта торжественно открыли после ремонта женский туалет, не видят ничего плохого в проведении такого мероприятия.

Кроме того, мы также писали о том, что в Днепре мужчина, приехавший на экскурсию в город из Одессы, попал в курьезную ситуацию. Одессит зашел в современный туалет, однако выйти из него не смог из-за того, что заклинило дверь.