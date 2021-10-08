В Киеве на Троещине юные тиктокеры взорвали петарды в школьном туалете и чуть не затопили школу.

Инцидент произошел в школе № 300 на проспекте Маяковского, потоп вызвала взорванная петарда. В результате взрыва петарды повредились трубы.

Не все очевидцы считают, что причиной прорыва стала петарда. Не исключено, что трубу прорвало в результате ее изношенности.

После хлопка полилась вода из туалета в коридор. Из дверей бил поток воды, дети перепрыгивали лужи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области 12-летний школьник поджег церковь, чтобы отомстить однокласснику за буллинг. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно над ним издевался. Следствие продолжается. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков.

Также мы информировали, что мама ученика одной из школ в Одессе обвинила вакцинированную учительницу в головной боли своего сына. Мать школьника подозревает, что причина головной боли у учащихся - якобы вакцинированные учителя.