В среду, 5 января, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился на восемь копеек до 27,46 грн/доллар, этому предшествовало снижение на шесть копеек во вторник.

Об этом сообщаю "Украинские новости" со ссылкой на участников валютного рынка.

По информации участников валютного рынка, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,41-27,44 грн/доллар, потом котировки выросли до 27,44-27,46 грн/доллар, после чего установились на уровне 27,45-27,47 грн/доллар.

Таким образом с начала текущего года курс гривни на межбанке укрепился на 0,51%, с 27,32 грн/доллар до 27,46 грн/доллар. В 2021 году курс гривны на межбанке укрепился на 3,49%, с 28,31 грн/доллар до 27,32 грн/доллар. В 2020 году курс гривны на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 грн/доллар до 28,31 грн/доллар.

В свою очередь Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-9 января, на 15,75 копеек до 27,4551 грн/доллар. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 января, на 1,94 коп. до 27,2976 грн/доллар.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

1 фунт стерлингов - 37,1687

1 доллар США - 27,4551

1 швейцарский франк - 29,9646

10 иен - 2,3710

10 российских рублей - 3,6238

1 евро - 31,0421

Напомним, НБУ определил график работы банковской системы на праздники в 2022 году.

Также сообщалось, что НБУ выпустит памятную медаль, посвященную Госслужбе финмониторинга.