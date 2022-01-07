Кандидат в президенты Южной Кореи в предвыборной гонке пообещал бесплатное лечение облысения всем жителям страны.

Об этом сообщает издание The Guardian

Ли Джэ Мён заявил, что от облысения страдают более 10 миллионов граждан страны, поэтому он предлагает включить этот недуг в программу обязательного медицинского страхования.

На политика тут же обрушилась волна критики: якобы он спекулирует на проблемах корейцев и нагло завоевывает голоса.

Лысеющие граждане поддерживают инициативу и просят Ли Джэ Мён выполнить обещание на посту президента.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые Южной Кореи обнаружили, что мужчины, которые работают сверхурочно, в два раза чаще страдают облысением. Специалисты проанализировали данные 13 тысяч мужчин из Южной Кореи в возрасте от 20 до 59 лет. Исследователи пришли к выводу, что стресс, который возникает при переработках, может вызывать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса.

Также мы писали, что перед заявлением об отставке Супрун объяснила украинским мужчинам, как бороться с облысением.