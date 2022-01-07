Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти решение по тушению горящего газового кратера "Врата ада", который расположен в Дарвазе.

Об этом сообщает ресурс Turkmenportal в пятницу, 7 января.

По словам президента, уже много лет в этой местности сгорает огромное количество газа. Данное обстоятельство негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей. Также расходуется природный газ, от которого можно получить значительную прибыль для обеспечения благополучия народа.

"Мы создаём и продолжим создавать все необходимые условия для освоения колоссальных запасов углеводородных ресурсов независимой нейтральной отчизны в интересах родного народа", – заявил Бердымухамедов.

Вопрос о закрытии кратера впервые поднимался главой государства еще в 2010 году.

Горящий газовый кратер в городке Дарваза, называемый в народе "Врата ада", расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада. Он является туркменской достопримечательностью, привлекающей внимание учёных и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и пробурив скважину, вызвали обвал – верхние слои почвы просто обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом.

Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающиеся из-под земли природные газы продолжают гореть до сих пор. Диаметр газовой дыры – 60 метров, глубина – около 20 метров.

В ноябре 2013 года известный путешественник и исследователь Джордж Коронис из Канады спустился на дно кратера для проведения исследований и сбора образцов. Ему удалось найти бактерии, которые живут на дне кратера при высоких температурах. Эти бактерии не встречаются нигде на поверхности Земли и чувствуют себя превосходно, живя в небольшой экосистеме на дне раскалённого кратера.

Ранее "Страна" сообщала, что российские ученые выяснили, что найденный в 2017 году кратер на полуострове Ямал возник в результате выбросов парникового газа метан, спровоцированного глобальным потеплением.

Также мы писали, что сотрудники австралийского Университета Кертина установили возраст гигантского кратера Яррабубба, что на западе Австралии. Он был сформирован при ударе метеорита около 2,2 миллиардов лет назад. Это делает его древнейшим следом падения небесного тела из всех известных.