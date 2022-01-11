Писатель Виктор Шендерович решил покинуть Россию после иска российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина".

Об этом Шендерович рассказал в своем Facebook-аккаунте.

Как объяснил писатель, ему светит уголовное дело по этому заявлению и поэтому он принял решение уехать.

"Разумеется, отъезд - это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес... Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины - это тоже лишение свободы, разумеется", - написал Шендерович.

30 декабря компания Пригожина "Конкорд" сообщила в своем Тelegram-канале, что подала заявление в полицию о возбуждении против Шендеровича уголовного дела по статье о клевете после его заявлений в эфире "Эха Москвы".

Заявление связано с высказываниями Шендеровича в эфире "Эха Москвы", которые петербрургский суд признал не соответствующими действительности.

Из заявления следует, что Пригожин называет клеветой утверждения о том, что он спонсирует ЧВК "Вагнер" и является убийцей.

24 декабря Приморский суд Санкт-Петербурга признал эти утверждения не соответствующими действительности, обязал "Эхо" и Шендеровича их удалить и опровергнуть, а также взыскал с радиостанции 1 млн рублей, а с писателя - 100 тысяч рублей.

Напомним, Министерство юстиции России в конце прошлого года включило писателя Виктора Шендеровича в список иностранных агентов.

Также сообщалось, что три журналистки обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах.