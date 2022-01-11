В 2021 году температура Мирового океана была самой высокой в ​​истории, и это уже шестой год подряд, когда этот рекорд был побит.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад 23 исследователей из 14 институтов по всему миру.

"Теплосодержание океана постоянно растет, и это является основным показателем изменения климата, вызванного человеком", - заявил климатолог из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо (США) Кевин Тренберт.

Исследователи выяснили, что за последний год верхние две тысячи метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

Кроме того, более теплые воды океана способствуют усилению в мире штормов, ураганов и экстремальных осадков, что, в свою очередь, увеличивает риск серьезных наводнений.

Нагретая вода океана расширяется и поглощает огромные ледниковые щиты Гренландии и Антарктики, которые в совокупности теряют около 1 трлн тонн льда в год. При этом оба этих процесса способствуют повышению уровня морей.

Океаны также поглощают около трети углекислого газа, что приводит к его закислению.

В то же время, поскольку мир становится теплее от сжигания ископаемых, вырубки лесов и других видов деятельности, океаны взяли на себя основную тяжесть дополнительного тепла.

Более 90% тепла, произведенного за последние 50 лет, поглотили океаны, что временно помогало спасти человечество и другие наземные виды от температур, которые уже были бы катастрофическими.

Температура Мирового океана постоянно повышается. Источник: инфографика The Guardian

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