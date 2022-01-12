Шевченковский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора закрыть дело в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова о даче взятки в связи в связи с истечением срока досудебного расследования после сообщения о подозрении.

Об этом говорится в материалах суда, пишут Украинские новости.

В материалах дела говорится, что Татаров получил статус подозреваемого в данном уголовном производстве 30.11.2020 и таким образом последним днем ​​срока досудебного расследования против него, согласно постановлению заместителя генерального прокурора о продлении срока досудебного расследования до 3-х месяцев, было 28 февраля 2021 года.

Поскольку в течение длительного времени не совершалось никаких процессуальных действий в уголовном производстве, сторона защиты Татарова в ноябре 2021 года обратилась к прокурору в данном уголовном производстве с ходатайством о совершении процессуального действия, а именно: принятия постановления о закрытии уголовного производства в отношении Татарова, так как после сообщения ему о подозрении истек срок расследования.

Напомним, Олега Татарова подозревает в даче взятки за оценку недвижимости, когда он был юристом компании "Укрбуд". Сам Татаров считает это дело личной местью со стороны главы НАБУ Артема Сытника, которого Татаров жестко раскритиковал. Подробнее об этом можно почитать здесь.