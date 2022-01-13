В Киеве один из подъездов жилого многоэтажного дома выглядит как музей - стены украшены картинами и лепниной, раскрашены золотом и яркими цветами. Подъезд в музей превратил столичный пенсионер Владимир Чайка.

Об этом сообщается в сюжете ВВС.

Стены одного из подъездов столицы украшены колоннами, лепкой и картинами. На картинах в основном изображены женщины, по словам Чайки "все, что в мире делается - это благодаря женщинам".

Все что сделано в подъезде - вылеплено и раскрашено, сделано руками пенсионера Владимира Чайки. Он занимается украшением дома уже более десяти лет. По словам мужчины, раньше у него не было времени, хотя и не нравилась серость подъезда, но после выхода на пенсию - время появилось.

"Я мечтал жить в музее. Среди картин, лепки и цветов", - рассказывает Чайка.

Мужчина считает, что жилье начинается с улицы и все должно быть красиво. По его мнению не стоит ждать, пока подъезд благоустроит кто-то другой. Сколько денег пенсионер потратил на превращение подъезда в музей, он не считал.

Напомним, у входа в подъезд пятиэтажки в Мариуполе установили две колонны в античном стиле.

Также сообщалось, что в подъезде жилого дома в Киеве нашли экзотическую змею .