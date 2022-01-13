В сети появилось эпичное видео побега свиньи из автоприцепа, в котором ее транспортировали в компании нескольких собратьев. Инцидент произошел в Мукачево и сопровождался горячей поддержкой водителей следовавшего в попутном направлении транспорта.

На видео можно рассмотреть, как одна из хрюшек в процессе поездки обнаружила возможность побега и всеми силами пыталась протиснуться в зазор между бортом прицепа и досками дополнительного ограждения.

"Давай выскакивай, давай! Вот это разбыканчик!" - подбадривал животное мужчина, который вёл съёмку.

В конце концов свинье удалось выскочить из движущегося прицепа на дорогу. Побег сопровождался радостью и ликованием очевидцев.

"Как дальше сложилась судьба беглой свиньи - неизвестно. На дворе зима, в горах холодно. Но, с другой стороны, на свободе в холоде всяко лучше, чем на столе в виде шашлыка или отбивной", - прокомментировал видео телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что в киевском тату-салоне решили свинье набить татуировку. Зоозащитники обратились в полицию.

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