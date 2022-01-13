В подъеде одной из киевских многоэтажек появился свой Версаль. Фото: "Страна"

Киевлянин Владимир Чайка преобразил свой подъезд обычной панельной многоэтажки до неузнаваемости.

Снаружи это обычный девятиэтажный дом 1980 года постройки в спальном районе Киева, обшарпанное парадное с истертыми стенами ничем не отличается от сотен таких же по всей стране.

Первые четыре этажа в подъезде такие же, как и по соседству. А вот с пятого и по седьмой этажи начинается настоящий Версаль. Стены лестничной клетки, потолки, люстры украшены лепниной. Висят репродукции известных полотен, мусоропровод стилизован под античную колонну.

Колонны в стиле Версаля

Лепнина в подъезде киевской многоэтажки

Все это сделал обычный пенсионер. 18 лет назад он взялся за воплощение своей мечты по преобразованию подъезда в произведение искусства, и ему это удалось. Практически каждый сосед знает о местной достопримечательности, здесь часто можно встретить фотографирующихся людей.

"Нам это не мешает, наоборот, человек молодец, сделал такую красоту. У нас ремонтов подъездов с 90-х не было. Это, наверное, единственный подъезд в Украине, который сделан золотыми руками",– делятся впечатлениями соседи Владимира.

Преобразование подъезда Владимир Чайка начал в 2003 году, автор всегда мечтал жить в музее среди картин и цветов. Начать хотел с собственной квартиры, но жена не разрешила.

"Еще с детства мечтал, чтобы у меня комната была, как в музее: чтобы я вышел и везде картины, статуи, цветы. Как только мы сюда с супругой заселились, я сразу подумал, что сделаю что-то в подъезде. Но ежедневная работа в метро не позволяла воплотить мечту в реальность. После выхода на пенсию научился отливать различные фигурки из гипса, а после того, как мне подарили нужные формы, я взялся за дело", – рассказывает Владимир Чайка.

Портреты на стенах жилого подъезда

Подъезд киевской многоэтажки украсил пенсионер

По словам мужчины, ему поступали предложения о работе от очень обеспеченных людей, имена их он тоже не раскрывает, но от работы он отказывался, потому что хочет творить для общего обозрения.

"Сколько я потратил денег за все годы не знаю, и никогда не считал и не хочу считать, это же искусство, люди ходят смотрят, мы же должны с душой к творчеству подходить. Я иногда по 10-12 часов здесь работаю, мне это очень нравится",- рассказывает Владимир.

 

Необычные статуи в подъезде киевской многоэтажки

Мастерская находится прямо в подъезде, на шестом этаже возле мусоропровода, который украшен Атлантами. Небольшая металлическая дверь, за которой расположены счетчики, также задекорирована. Лифт  преобразован - двери стилизованы под мрамор, в лифте висит зеркало в деревянной раме.

"Все здесь сделано на собственные деньги. Никто и никогда не помогал, кроме дочери и сына, которые распечатывали из интернета известные картины. Не обошлось и без вандалов, в 2018 году неизвестные украли фигурки ангелов, совы, журавля и льва. Но уже все удалось восстановить",– рассказывает Владимир Чайка

Владимир хотел бы сделать весь подъезд, но говорит, что средств у него для этого недостаточно.

"Я еще постараюсь сделать четвертый этаж и все. У меня на весь дом и времени не хватит, и денег",– уверен Чайка.

Дверь в квартиру киевского пенсионера

Пенсионер до неузнаваемости изменил подъезд в обычной киевской многоэтажке. Источник: "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе оригинально украсили вход в одном из подъездов в жилом пятиэтажном доме. Местные жители поставили возле входа белые с позолотой колонны в античном стиле.

Также мы писали, что храм на родине Михаила Круга украсили фресками с чертями, держащими в руках смартфоны и ноутбуки Apple.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.