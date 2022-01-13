Киевлянин Владимир Чайка преобразил свой подъезд обычной панельной многоэтажки до неузнаваемости.

Снаружи это обычный девятиэтажный дом 1980 года постройки в спальном районе Киева, обшарпанное парадное с истертыми стенами ничем не отличается от сотен таких же по всей стране.

Первые четыре этажа в подъезде такие же, как и по соседству. А вот с пятого и по седьмой этажи начинается настоящий Версаль. Стены лестничной клетки, потолки, люстры украшены лепниной. Висят репродукции известных полотен, мусоропровод стилизован под античную колонну.

Все это сделал обычный пенсионер. 18 лет назад он взялся за воплощение своей мечты по преобразованию подъезда в произведение искусства, и ему это удалось. Практически каждый сосед знает о местной достопримечательности, здесь часто можно встретить фотографирующихся людей.

"Нам это не мешает, наоборот, человек молодец, сделал такую красоту. У нас ремонтов подъездов с 90-х не было. Это, наверное, единственный подъезд в Украине, который сделан золотыми руками",– делятся впечатлениями соседи Владимира.

Преобразование подъезда Владимир Чайка начал в 2003 году, автор всегда мечтал жить в музее среди картин и цветов. Начать хотел с собственной квартиры, но жена не разрешила.

"Еще с детства мечтал, чтобы у меня комната была, как в музее: чтобы я вышел и везде картины, статуи, цветы. Как только мы сюда с супругой заселились, я сразу подумал, что сделаю что-то в подъезде. Но ежедневная работа в метро не позволяла воплотить мечту в реальность. После выхода на пенсию научился отливать различные фигурки из гипса, а после того, как мне подарили нужные формы, я взялся за дело", – рассказывает Владимир Чайка.

По словам мужчины, ему поступали предложения о работе от очень обеспеченных людей, имена их он тоже не раскрывает, но от работы он отказывался, потому что хочет творить для общего обозрения.

"Сколько я потратил денег за все годы не знаю, и никогда не считал и не хочу считать, это же искусство, люди ходят смотрят, мы же должны с душой к творчеству подходить. Я иногда по 10-12 часов здесь работаю, мне это очень нравится",- рассказывает Владимир.

Мастерская находится прямо в подъезде, на шестом этаже возле мусоропровода, который украшен Атлантами. Небольшая металлическая дверь, за которой расположены счетчики, также задекорирована. Лифт преобразован - двери стилизованы под мрамор, в лифте висит зеркало в деревянной раме.

"Все здесь сделано на собственные деньги. Никто и никогда не помогал, кроме дочери и сына, которые распечатывали из интернета известные картины. Не обошлось и без вандалов, в 2018 году неизвестные украли фигурки ангелов, совы, журавля и льва. Но уже все удалось восстановить",– рассказывает Владимир Чайка

Владимир хотел бы сделать весь подъезд, но говорит, что средств у него для этого недостаточно.

"Я еще постараюсь сделать четвертый этаж и все. У меня на весь дом и времени не хватит, и денег",– уверен Чайка.

Пенсионер до неузнаваемости изменил подъезд в обычной киевской многоэтажке. Источник: "Страна"

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