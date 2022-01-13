В соцсети опубликовали фотографию с огромным котом из России породы мейн-кун, который поразил иностранцев.

Об этом сообщает соответствующее фото в Reddit, опубликованное хозяйкой кота.

Пользователь Reddit с ником Slow-moving-sloth разместила фотографию с котом по кличке Кефир из России. Огромный размер животного сильно удивил иностранных комментаторов.

На снимке хозяйка держит кота на руках.

"Это Кефир, огромный мейн-кун из России", - уточнила в подписи автор поста.

Фото с Кефиром набрало 18 тысяч лайков и несколько сотен комментариев. Многих пользователей напугал размер животного.

"Это сибирская рысь. Она питается недостойными людьми и пьет только водку", "Кот совсем не выглядит довольным. Похоже, что он пришел за водкой и за недостойными, и водка у него закончилась", - заявили комментаторы.

Один из пользователей предположил, что автор снимка намеренно выбрал такой ракурс, чтобы животное на снимке казалось очень большим.

"Это вынужденная перспектива (прием, который позволяет делать объект в кадре больше или меньше, чем он является на самом деле). Кот находится гораздо ближе к камере, чем его хозяйка. И, возможно, здесь использовали специальные линзы, чтобы добиться такого эффекта", - предположил пользователь.

Другой пользователь согласился с тем, что оператор мог выбрать ракурс, который подчеркивает крупный размер животного. В то же время он признал, что коты породы мейн-кун всегда крупнее обычных.

"Хотя у меня еще в детстве были мейн-куны, я до сих пор поражаюсь их размерами", - добавил пользователь.

Белый мейн-кун Кефир из России поразил иностранцев в сети. Источник: Reddit

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yuliyamnn

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