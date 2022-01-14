Национальный банк Украины установил тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы BankID за подключение и пользование. Тарифы вводятся с 1 февраля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Спрос на подключение к системе BankID НБУ новых организаций, предоставляющих гражданам Украины свои услуги удаленно, постоянно растет. Учитывая это, внедрение тарифов на услуги для абонентов системы позволит Национальному банку продолжать развивать функционал системы и одновременно покрывать расходы на ее сопровождение", - сказано в сообщении.

С первого февраля будут введены следующие тарифы

подключение к системе абонента – 2,5 тыс. гривен;

подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2 тыс. гривен;

сопровождение подключенного к системе абонента – 600 гривен в месяц;

обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом – поставщиком услуг (плательщиком за эту услугу является абонент – поставщик услуг) – 0,10 гривен.

"Эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (т.е. тарифы не относятся к пользователям – физическим лицам)", - уточнили в НБУ.

Услуги для абонентов, которые присоединились в статусе абонента - поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг, услуги останутся бесплатными.

Напомним, в Украине работают мошеннические сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ.

Также сообщалось, что НБУ определил график работы банковской системы на праздники в 2022 году.