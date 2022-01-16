Президент Мали, отстраненный от власти в результате мятежа, Ибрагим Бубакар Кейта скончался в столице страны Бамако.

Об этом сообщает AFP в воскресенье, 16 января, со ссылкой на семью экс-президента.

Ибрагим Бубакар Кейта, которому 29 января исполнилось бы 77 лет, был президентом страны с 2013 по 2020 годы.

"Президент Ибрагим Бубакар Кейта скончался сегодня утром в своем доме в Бамако", - заявил член семьи Кейты.



Кроме того, эту информацию подтвердили еще несколько членов семьи экс-президента. Причины смерти пока не называются.



Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.

После этого, 24 мая 2021 года, полковник Ассими Гоита пришел к власти в Мали в результате военного переворота. Мировое сообщество осудило путчистов. Мали находится в состоянии перманентной внутренний нестабильности уже несколько лет.

Предыдущий временный президент Мали Ба Ндау, а также премьер-министр Моктара Уана были арестованы 24 мая, после чего военные перевезли их на армейскую базу Кати. Затем Гоита был был объявлен президентом переходного периода.

Ранее "Страна" сообщала, что 20 июля 2021 года двое вооруженных мужчин совершили покушение на временного президента Мали Ассими Гоита.

Также мы писали, что Мали обратилось к ЧВК "Вагнер" за помощью в борьбе с террористами.