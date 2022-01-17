Около Чернобыльской зоны детские коллективы поучаствовали в конкурсе колядок. Этим концертом они провожали уже подходящие к концу Святки.

Об этом сообщает телеканал "Первый независимый".

Рождественский концерт в храме Украинской православной церкви в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца в селе Горностайполь, буквально в 30 км от Чернобыля, собрал около 50 колядников.

К местному фольклорному ансамблю "Родовид" в гости пришел киевский хор воскресной школы Свято-Троицкого Ионовского монастыря. Все участники концерта исполнили рождественские колядки.

Под Чернобылем дети поучаствовали в конкурсе колядок. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Волынской области группа заключенных колонии победила в конкурсе колядок.

Также мы писали, что народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что при советской власти не публиковали колядок. И эти обрядовые песни лишь передавали из уст в уста как некое тайное знание.

Кроме того, мы информировали, что Tesla поздравила подписчиков в Twitter под "Щедрика" в современной обработке. Выстроенные в ряд автомобили моделей S, 3, X и Y синхронно моргали фарами под рождественскую песню.