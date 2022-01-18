Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что Украина при отсутствии дополнительных потрясений может пройти второе полугодие 2022 года без срочного заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью Гетманцева в эфире телеканала "Рада" в понедельник, 17 января.

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-то проблем с обслуживанием государственного долга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые бы вынуждали прямо завтра заключать новую программу с МВФ", – сказал Даниил Гетманцев.

"Мы должны подискутировать условия этой программы и заключить соглашение на выгодных для нас условиях", – добавил глава комитета.

При этом чиновник выразил уверенность в получении оставшихся двух траншей по 700 млн долларов в рамках текущей программы stand-by, действие которой завершается летом этого года.

"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будет продолжать сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае-июне", – сказал Даниил Гетманцев.

Напомним, что в 2022 году Украина должна выплатить МВФ около 2,4 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Даниил Гетманцев заявил, что налоговая служба до конца января не будет штрафовать физлиц-предпринимателей 2-4 группы, которые не зарегистрируют РРО.

Также мы писали, что МВФ обнародовал полный текст меморандума, в котором прописаны 12 пунктов, которые Украина должна выполнить до мая 2022 года. По итогам выполнения этих маяков МВФ примет решение о выделении следующего транша.

Кроме того, мы информировали, что Украина уже третья в мире по долгам перед МВФ.