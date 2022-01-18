Консульские учреждения Украины в Польше в 2021 году выдали 5776 справок о регистрации новорожденных гражданами Украины.

Об этом сообщает издание Укринформ со ссылкой на ответ Посольства Украины в Польше на информационный запрос Укринформа.

По данным издания, больше всего младенцев зарегистрировано гражданами Украины в консульском отделе Посольства Украины в Варшаве – 3079, что составляет 53% от общего количества.

В то же время 1613 новорожденных зарегистрированы гражданами Украины в Генконсульстве в Кракове, 892 ребенка – в Консульстве в Гданьске и 192 малыша - в Генконсульстве в Люблине.

В прошлом году в четырех консульских учреждениях Украины на территории Польши было выдано на 40% больше справок о регистрации новорожденного ребенка гражданином Украины, чем в 2020 году (3470).

Кроме того, во Вроцлаве, в консульском учреждении, во вторник, 18 января, была оформлена первая справка о регистрации гражданином Украины. По этому случаю маленькому украинцу вместе со справкой о регистрации была подарена вышиванка.

Ранее "Страна" сообщала, что показатель рождаемости в Украине самый низкий среди стран Европы - на 10 женщин рождается 12 детей.

Также мы писали, что двое-трое детей из каждой сотни новорожденных в Украине появляются на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.