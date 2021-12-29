Национальная служба здоровья заявила, что со следующего года будут закрывать родильные отделения, если в них рождаются меньше 150 детей в год. Как уверяет Нацслужба, таким образом будут пытаться снизить смертность младенцев в Украине.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Чиновники считают, что если родов мало, то врачи якобы теряют необходимые навыки и квалификацию. За прошлый год в Украине умерли 1469 новорожденных. Смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросоюза. Планку в 150 родов не преодолеют почти 70 медицинских учреждений.

"Из этих 70 тридцать имеют меньше 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах", - говорит глава НСЗУ Наталья Гусак.

С ними не будут подписаны соглашения с Национальной службой здоровья, а это значит, что родильные отделения не получат финансирования и вынуждены будут закрыться. А тем, которые останутся, Национальная служба здоровья с 2022 года обещает увеличить тариф за роды с 10 до 15 тысяч гривен.

Ранее "Страна" писала, что рождаемость в 2021 году грозит стать самой низкой за всю историю независимости Украины.

Также мы сообщали, что в 2020 году население Украины уменьшилось на численность областного центра.