С селе Завизов Ровенской области местный житель нарушил правила дорожного движения и должен был понести наказание, но удивительным образом избежал административной ответственности.

Обвиняемый в суде отменил административные постановления за нарушение ПДД, заявив, что наблюдается у психиатра и потому не может отвечать за свои действия, а значит - не может и быть осужден.

Об этом сообщает издание "Zaxid.net".

Сотрудник патрульной полиции Ровенской области остановил нарушителя 12 декабря 2021 года, составив на него несколько административных постановлений за нарушение ПДД: управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления; нарушение правил ношения шлема водителем; вождение незарегистрированного транспортного средства; нарушение правил проезда перекрестков. Полицейский выписал водителю штраф, общая сумма которого составила 3400 гривен.

Водитель платить отказался и весьма разумно подал в суд заявление об отмене постановлений. Иск он мотивировал тем, что в связи с психическим заболеванием он состоит на учете психиатра и не способен отвечать за свои действия. Истец ссылается на ст. 17 и ст. 20 Кодекса об административных правонарушениях (обстоятельства, исключающие административную ответственность - Ред.).

В подтверждение истец очень логично предоставил суду справку из Острожской многопрофильной больницы, выданную через несколько дней после инцидента на дороге, где говорилось, что этот гражданин находится под наблюдением врача-психиатра, потому как страдает легкой умственной отсталостью.

Судья Острожского райсуда Владимир Назарук в январе удовлетворил иск водителя и ввиду его неподсудности отменил постановление о привлечении водителя к административной ответственности.

Судья в своем решении ссылается на то, что областное управление полиции как ответчик не предоставило доказательств, что была проведена экспертиза состояния водителя, ведь полицейский не мог сам на месте определить, действительно ли нарушитель невменяем.

Отмечается, что это решение может быть обжаловано.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховный суд запретил наказывать невменяемых за умышленное убийство.

Также мы сообща о том, что экстренная остановка из-за плохого самочувствия исключает ответственность водителя.