Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор, в котором подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах. Кроме того, Мадуро получил приглашение от Путина посетить РФ.

Об этом сообщает МИД Венесуэлы в четверг, 20 января.

"Президент Мадуро выразил российскому коллеге чувство солидарности с его страной и осудил кампании по провокациям и попыткам манипулирования против России", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, в МИД Венесуэлы добавили, что Мадуро поблагодарил российское правительство за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и Венесуэле в случае провала переговоров с США по гарантиям безопасности.

После этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка даст жесткий ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке.

Также "Страна" сообщала, что Россия предупредила о готовности использовать военные меры, если нужно ответить на угрозы НАТО.