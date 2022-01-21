За прошлый год в Украине больше всего людей умерли от заболеваний системы кровообращения, в частности, ишемической болезни сердца, а также COVID-19.

Об этом сообщает инфографика в Telegram "Коронавирус.Info" в четверг, 20 января.

По данным инфографики, в Украине с января по ноябрь 2021 года зафиксировано 649 999 летальных исходов.

"Наибольшее количество смертей было вызвано болезнями системы кровообращения, в частности, ишемической болезнью сердца", - говорится в сообщении.

За этот период времени COVID-19 унес жизни 76 949 человек и стал второй наиболее распространенной причиной смертности.

Третьей распространенной причиной смертности стали цереброваскулярные болезни (неинфекционные болезни, заболевания нервной системы). Их наиболее опасной формой является острое нарушение мозгового кровообращения (ГПМК), которое встречается чаще, чем острый инфаркт миокарда. От них умерли 75 563 украинца.

Инфографика причин смертности в Украине за прошлый год. Источник: Telegram/"Коронавирус.Info"

Ранее "Страна" сообщала, что смертность от штамма "Омикрон" оказалась на 75% ниже, чем при других штаммах коронавируса.

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