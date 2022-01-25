25 января в православном календаре отмечают как день памяти Святой великомученицы Татьяны Римской. В народе его именуют Татьянин день.

Согласно преданию в III веке нашей эры девушка по имени Татьяна, родители которой тайно исповедовали христианскую веру, отказалась преклоняться и молиться языческому божеству, и прочитала молитву Иисусу Христу.

Молитва была настолько сильной, что внезапно разразившимся землетрясением был разрушен языческий храм. Татьяна подвергалась нечеловеческим пыткам, но следы от них дивным образом исчезали с ее тела.

В конце-концов ее казнили, отрубив ей голову. С тех пор мученица Татиана причислена к лику святых. Также в этот день неофициально празднуют день студента, потому что Татьяна считается покровительницей учащихся.

Сейчас все женщины с имеем Татьяна отмечают именины в этот день. Вот немного фактов об этом имени и его влиянии на человека.

По одной из версий имя пришло к нам из Древнего Рима, и произошло от мужского имени Татий. По второй - от древнегреческого слова "тассо", что означает "ставить", "учреждать". Энергетика этого имени достаточно сильна и оказывает на его обладательниц достаточно сильное влияние. Обладательницы имени довольно яркие личности, с непростым характером. Это почти всегда активный лидер, они упрямы, непредсказуемы и очень эмоциональны. Татьяны красноречивы, общительны и коммуникабельны. Это очень чувственные женщины, они отличные хозяйки.

В давние времена существовало много примет и обычаев в этот день. Если день выдался солнечный и морозный - это предвещало раннюю весну и богатый урожай, если метель и несильный мороз - наоборот.

Татьяна помогала малоимущим и нуждающимся, поэтому в этот день нельзя никому отказывать в помощи, особенно в еде. Хозяйки в этот день пекли каравай в форме солнца и угощали всех домочадцев и не только.

Всем Татьянам сегодня нужно зайти в храм и поблагодарить свою покровительницу, а мы, в свою очередь, не забудем порадовать своих знакомых Танюш и поздравить их с этим замечательным праздником!

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