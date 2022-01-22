Врач-диетолог рассказала, с какими лекарствами нельзя сочетать имбирь
Российская врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала об особенностях лечения имбирем, который считается хорошим натуральным противовоспалительным средством. Также специалист назвала наиболее опасные сочетания популярного растения с лекарственными препаратами.
Об этом специалист сообщила в интервью радио "Спутник" в субботу, 22 января.
Анжелика Дюваль объяснила, что имбирь вполне заслуженно считают эффективным противовирусным и противовоспалительным средством. Однако перед использованием этого растения для лечения лучше посоветоваться со специалистом.
Такую рекомендацию врач объяснила тем, что имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими препаратами, потому что это может привести к ухудшению свертываемости крови.
Кроме того, лечение имбирем противопоказано при совмещении с препаратами, снижающими уровень сахара в крови.
Врач-диетолог добавила, что растение не сочетается с липоевой кислотой, хромом, чесноком, женьшенем и с псиллиумом.
Специалист особо отметила, что для лечения имбирем нужно быть уверенным, что ни по одному из сопутствующих заболеваний нет противопоказаний для его приема.
Ранее "Страна" рассказывала о том, какой витамин назвали главным для поддержания здоровья в пандемию коронавируса.
Также мы писали, что в МОЗ объяснили украинцам, почему мультивитамины нельзя использовать вместо лекарств.