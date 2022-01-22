Российская врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала об особенностях лечения имбирем, который считается хорошим натуральным противовоспалительным средством. Также специалист назвала наиболее опасные сочетания популярного растения с лекарственными препаратами.

Об этом специалист сообщила в интервью радио "Спутник" в субботу, 22 января.

Анжелика Дюваль объяснила, что имбирь вполне заслуженно считают эффективным противовирусным и противовоспалительным средством. Однако перед использованием этого растения для лечения лучше посоветоваться со специалистом.

Такую рекомендацию врач объяснила тем, что имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими препаратами, потому что это может привести к ухудшению свертываемости крови.

Кроме того, лечение имбирем противопоказано при совмещении с препаратами, снижающими уровень сахара в крови.

Врач-диетолог добавила, что растение не сочетается с липоевой кислотой, хромом, чесноком, женьшенем и с псиллиумом.

Специалист особо отметила, что для лечения имбирем нужно быть уверенным, что ни по одному из сопутствующих заболеваний нет противопоказаний для его приема.

Ранее "Страна" рассказывала о том, какой витамин назвали главным для поддержания здоровья в пандемию коронавируса.

Также мы писали, что в МОЗ объяснили украинцам, почему мультивитамины нельзя использовать вместо лекарств.