Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл в национальном мемориале голографическую скульптуру в честь одного из наиболее видных борцов за освобождение Индии от колониальной зависимости Субхаса Чандра Боса в Нью-Дели. Памятник приурочен к 125-летию со дня его рождения и будет находиться там до момента, когда соорудят масштабную каменную статую.

Об этом сообщает издание IndiaToday.

Пикантность ситуации с внешней точки зрения заключается в том, что Чандра Бос был коллаборационистом, то есть сотрудничал с нацистами и японцами во время Второй мировой войны, чтобы добиться изгнания британцев из Индии.

Кроме того, он участвовал в создании добровольческого легиона СС "Свободная Индия", возглавлял прояпонское Временное правительство свободной Индии "Азад Хинд" и вооружённые силы "Национальной армии", сформированные в оккупированном японцами Сингапуре в основном из индийских военнопленных и рабочих-мигрантов. Её отряды участвовали в боях против англичан в Южной Азии.

Погиб Чандра Бос при не вполне проясненных обстоятельствах в 1945 году.

В странах-участницах антигитлеровской коалиции прославление такого героя вызывает понятное отношение, но индийцев это тоже по понятным причинам не волнует.

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