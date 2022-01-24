Сайт "Детектор медиа" оштрафовали за рекламу нелегального казино - Госпотребслужба
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) оштрафовала сайт интернет-издания "Детектор медиа", который ранее уже был замечен в нарушении закона, за рекламу нелегального в Украине онлайн-казино "МоноСлот" (MonoSlot).
Об этом сообщает соответствующий документ, опубликованный на сайте киевского управления Госпотребслужбы.
В марте 2021 года "Детектор медиа" разместил релиз с рекламой казино "Монослот", у которого нет лицензии, что запрещено законом.На это ссылается п.6 ст. 22-1 Закона Украины "О рекламе", который прямо запрещает ставить рекламу от рекламодателя, не имеющего лицензии на этот вид деятельности.
В течение 9 месяцев Госпотребслужба рассматривала дело и приняла решение о штрафе. Сумма штрафа не сообщается.
Общественная организация "Детектор медиа", как и одноименное интернет-издание, возглавляемые Натальей Лигачевой, осуществляют свою деятельность на гранты иностранных организаций таких как:
- Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (The Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA).
- Инициативный центр содействия активности и развития общественных начинаний "Единство".
- Датское агентство международного развития (Danish International Development Agency, DANIDA).
- Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID).
- Американский аналитический центр Atlantic Council.
- Международная некоммерческая организация Internews Network.
- Американская неправительственная организация Pact.
Напомним, что "Страна" подробно рассказывала, что такое "Детектор медиа" и какую роль он играет.
Ранее мы писали, что в Харькове Госпотребслужба применила штрафные санкции к сети магазинов сладостей за продажу российских конфет.
Также "Страна" сообщала, что СНБО ввел санкции против компании Mere, которая планировала открыть в Украине сеть магазинов.