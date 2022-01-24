Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) оштрафовала сайт интернет-издания "Детектор медиа", который ранее уже был замечен в нарушении закона, за рекламу нелегального в Украине онлайн-казино "МоноСлот" (MonoSlot).

Об этом сообщает соответствующий документ, опубликованный на сайте киевского управления Госпотребслужбы.

В марте 2021 года "Детектор медиа" разместил релиз с рекламой казино "Монослот", у которого нет лицензии, что запрещено законом.На это ссылается п.6 ст. 22-1 Закона Украины "О рекламе", который прямо запрещает ставить рекламу от рекламодателя, не имеющего лицензии на этот вид деятельности.

В течение 9 месяцев Госпотребслужба рассматривала дело и приняла решение о штрафе. Сумма штрафа не сообщается.

Общественная организация "Детектор медиа", как и одноименное интернет-издание, возглавляемые Натальей Лигачевой, осуществляют свою деятельность на гранты иностранных организаций таких как:

Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (The Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA).

Инициативный центр содействия активности и развития общественных начинаний "Единство".

Датское агентство международного развития (Danish International Development Agency, DANIDA).

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID).

Американский аналитический центр Atlantic Council.

Международная некоммерческая организация Internews Network.

Американская неправительственная организация Pact.

Напомним, что "Страна" подробно рассказывала, что такое "Детектор медиа" и какую роль он играет.

Ранее мы писали, что в Харькове Госпотребслужба применила штрафные санкции к сети магазинов сладостей за продажу российских конфет.

Также "Страна" сообщала, что СНБО ввел санкции против компании Mere, которая планировала открыть в Украине сеть магазинов.