Народные депутаты Украины предлагают ослабить защиту журналистов и ослабить важность журналистских удостоверений. Национальный союз журналистов (НСЖУ) призывает не принимать таких решений.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook.

"Депутаты предлагают ослабить защиту журналистов и отменить важность журналистских удостоверений! На фоне крайне недостаточной защиты прав журналистов, большой физической агрессии против работников СМИ, безнаказанности и небольшого количества наказаний за нападения на работников медиа парламент предлагает "улучшить защиту журналистов" отменив вес редакционных свидетельств", - написал он.

В Законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по повышению охраны журналистской деятельности" предусматривается удаление примечания к статьям Уголовного кодекса нормы об удостоверении журналистского статуса редакциями СМИ или НСЖУ.

Авторам законопроекта выступили Татьяна Цыба, Евгений Брагар, Сергей Швец, Нестор Шуфрич, Лариса Билозир и другие.

"...предлагают профессиональным журналистом называть каждого гражданина, который систематически собирает, получает, создает, распространяет, хранит и использует информацию с целью ее распространения на неопределенное. круг лиц через печатные СМИ, телерадиоорганизации, информационные агентства, сеть Интернет". То есть, каждый из нас "журналист"", - объяснил Томиленко.

Томиленко не отрицает, что в Украине есть случаи злоупотребления журналистскими удостоверениями и статусом, но несчитает нужным бороться с этим отменой важности журналистских удостоверений. По его словам, последствием может стать усложнение идентификации журналистов в случае их обращений по причине нарушения своих прав.

"Национальный союз журналистов Украины призывает нардепов не ослаблять защиту журналистов. Призываем политиков следовать законодательным инициативам в области свободы слова, медийной деятельности и журналистов только после широких общественных обсуждений! Ничего журналистам без участия журналистов!" - резюмировал Томиленко.

Напомним, в НСЖУ возмутились требованием полиции получить личные данные журналистов, состоящих в организации.

Также сообщалось, что за 2020 год в постсоветских странах более чем в 2 раза увеличилось количество атак на журналистов .