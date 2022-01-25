В Житомирской области женщина, представляясь работницей электросетей и угрожая продавцам опасностью из-за удара электрическим током, ограбила два магазина. Сценарий преступления подозреваемая подсмотрела на телевидении.

Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на решение Коростенского городского районного суда Житомирской области.

По данным суда, женщина в марте и мае 2021 года по одинаковой схеме в Коростене ограбила два магазина. Продавцам она представлялась работницей электросетей и из-за угрозы удара электрическим током рекомендовала продавцам покинуть магазин. После этого она воровала из кассы деньги.

В одном магазине подозреваемая украла 2 300 грн, в другом - 40 тысяч гривен.

На суде подозреваемая признала вину и сообщила, что сценарий преступления она подсмотрела на телевидении. Она просила ее строго не наказывать.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 185 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы. Поскольку злоумышленницу ранее признали виновной также и в других преступлениях, ее приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы.

Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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