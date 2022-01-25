Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья своей матери и назвав их "очередным бредом журналистов".

Такое заявление Анна Заворотнюк сделала в своем аккаунте в Instagram.

"Это очередной бред журналистов", - написала Анна в ответ на просьбу прокомментировать слух о том, что актриса якобы потеряла речь.

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Мы информировали, что в 2020 году дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна коротко в общих чертах рассказала о состоянии матери. По ее словам, семья надеется на скорейшее выздоровление.

Напомним, что в 2019 году актрису Анастасию Заворотнюк с диагностированной неоперабельной глиобластомой (заболевание мозга) выписали из больницы. По словам медиков, при таком виде онкологического заболевания редко можно прожить дольше двух лет.

Ранее мы писали, что информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появилась в августе 2019 года. Врач, который не занимался ее лечением, но знает подробности здоровья артистки заявил, что глиобластома, которую диагностировали у российской актрисы не является смертельной.

Также "Страна" сообщала, что в России на совещании по вопросам развития генетических технологий президенту Владимиру Путину рассказали о лечении Заворотнюк и объяснили, зачем у нее взяли образцы клеток.