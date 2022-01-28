В Samsung показали банковскую карту со встроенным датчиком отпечатков пальцев
Компания Samsung представила чип со сканером отпечатка пальцев для дополнительной защиты банковских карт.
Об этом сообщает сайт проекта Business Wire.
Устройство S3B512C представляет из себя карту со встроенным в нее дактилоскопическим сенсором и чипом, который обрабатывает входящую информацию. При оплате пользователю нужно прикоснуться к сенсору карты, чтобы тот считал отпечаток пальца.
По словам инженеров Samsung, такая технология дополнительно защищает платежи и упрощает процесс - потребителю не нужно вводить пин-код при оплате.
"S3B512C сочетает в себе датчик отпечатков пальцев, Secure Element (SE) и Secure Processor, добавляя дополнительный уровень аутентификации и безопасности в платежных картах", - рассказал представитель Samsung Кенни Хан.
Созданное корейскими инженерами устройство также можно использовать вместе с картами доступа и для защиты прочих приватных данных.
Зашифрованные данные об отпечатке пальца владельца карты хранятся в памяти отдельного чипа. Технология получила сертификаты защиты EMVCo и CC EAL 6+.
Ранее "Страна" сообщала, что корейцы из Samsung планируют за 17 млрд долларов построить в Техасе завод по производству микросхем.
Также мы писали, что в феврале прошлого года корейская корпорация Samsung представила сенсор изображений ISOCELL GN2, предназначенный для использования в камерах смартфонов.