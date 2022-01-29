Чешской полиции стало известно об уничтожении доклада о взрыве на складе боеприпасов во Врбетицах, который был передан президенту страны Милошу Земану.

Об этом сообщает издание "Чешское радио" со ссылкой на осведомленные источники.

Когда полиция запросила доклад в администрации президента для анализа ДНК и отпечатков пальцев, чтобы убедиться в том, что к нему не имели доступа неуполномоченные люди, выяснилось, что бумаги уничтожены.

В администрации президента Чехии криминалистам сообщили, что уничтожение доклада произошло по ошибке и случилось это, вероятно, в ноябре 2021 года.

В сообщении, предназначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к унесшим жизни двух человек и причинившим огромный финансовый ущерб взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

Напомним, что в новом расследовании Bellingcat в прошлом году говорилось о том, что РФ взорвала склад в Чехии, так как боеприпасы на нем предназначались для Украины.

Ранее мы писали, что по делу о взрывах в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, что на востоке страны, появился подозревамый. Им стал бывший российский военнослужащий Николай Шапошников.

Следователи подозревают также, что Шапошников мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб. По версии следствия, Шапошников также неоднократно встречался с их начальником, генералом Андреем Аверьяновым.

"Страна" сообщала, что президент Чехии Милош Земан объявил, что причиной взрыва складов может быть попытка скрыть нехватку оружия.