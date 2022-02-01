Печерский районный суд Киева после ареста полковника Юрия Голубана отправил под стражу второго подозреваемого в подготовке массовых беспорядков в Киеве и в других городах Украины.

Об этом сообщает издание "Грати".

Вторым подозреваемым в подготовке массовых беспорядков вместе с Юрием Голубаном стал тренер по борьбе в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Десантник" и бывший патрульный 30-летний Александр Иванов.

Прокурор Павел Иванин просил суд арестовать его без возможности выйти под залог. Судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая удовлетворила ходатайство полностью и отправила Иванова в следственный изолятор.

Адвокат подозреваемого просил отказать прокуратуре. Он утверждал, что Иванов заинтересован в справедливом расследовании. Прокуратура, по его мнению, не предоставила доказательств того, что Иванов может скрыться или будет мешать следствию.

"Я не организовывал никаких беспорядков, тем более таких, которые могли кому-либо навредить. Я не организатор митинга. Прошу применить ко мне более мягкую меру пресечения", - заявил Иванов в суде.

В комментарии журналистам он сказал, что к организации акции причастен лидер "Традиций и порядка".

Напомним, что 30 января полиция Украины задержала группу лиц, которые планировали устроить массовые беспорядки в стране. На следующий день состоялся брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции. Полиция описала ход митинга, который должен был состояться у Офиса президента.

По данным правоохранителей, должно было состояться шествие по Институтской к Офису президента. На митинге под Офисом должны были зажечь шины, начать драки с правоохранителями. Затем предполагалось облить подготовленного "актера" бутафорской кровью, и его должны были начать спасать подставные "парамедики".

Ранее мы писали, что глава МВД Монастырский заявил о "русском следе" в подготовке массовых беспорядков под Офисом президента.

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