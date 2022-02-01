Олимпийский комитет Норвегии подтвердил, что вместе со спортсменами, летевшими из аэропорта Осло Гардермуэна в Пекин, на борту самолета находились два участника Олимпиады, зараженные коронавирусом.

Об этом сообщает издание NRK во вторник, 1 февраля.

"Ситуация очень сложная", - заявил менеджер по зимним видам спорта Олимпийского комитета королевства Хельге Бартнес.

Менеджер добавил, что оба спортсмена недавно переболели коронавирусом и в скором времени сдадут новые тесты. На данный момент не сообщалось о контакте с зараженными здоровых спортсменов.

Также на борту находилась норвежская команда по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах, сноуборду и большая часть датских и шведских спортсменов.

Известно, что в понедельник, 31 января, первый борт со спортсменами норвежской сборной вылетел в Китай. На данный момент нет информации о состоянии здоровья спортсменов.

Ранее мы писали, что для предотвращения распространения коронавируса в период проведения зимней Олимпиады-2022 в Пекине был введен жесткий запрет на общение между спортсменами разных делегаций.

Однако затем на Играх в Пекине начали раздавать спортсменам презервативы вопреки запрету.