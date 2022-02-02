В Закарпатье суд запретил мужчине, который совершал административные правонарушения, уходить ночью из дома и посещать бары, а также любые заведения, где продают алкоголь на разлив.

Об этом сообщает zaxid.net.

Житель Закарпатья уже был судим за грабеж и зимой 2017 года вышел из колонии. Однако после освобождения его поведение оставляло желать лучшего - он неоднократно совершал административные правонарушения.

В итоге полиция обратилась в суд с просьбой установить административный надзор для закарпатца. Суд удовлетворил просьбу и теперь мужчине запрещено покидать дом в период с десяти вечера до шести утра, выезжать за пределы района без ведома полиции и посещать заведения, в которых продают алкоголь на разлив.

"С целью предотвращения совершения административных и уголовных правонарушений и оказания воспитательного воздействия, в отношении него следует установить административный надзор и соответствующие ограничения", - сказал во время суда представитель полиции.

Напомним, украинку арестовали в Италии за пьяный дебош в баре и нападение на полицейских.

Также сообщалось, что в харьковском баре вопрос "Чей Крым?" привел к поножовщине.