Клуб Национальной футбольной лиги США на волне борьбы с расизмом поменял название. Ранее он отказался от названия "Вашингтон редскинз" (Вашингтонские краснокожие), став просто "Вашингтон", а 2 февраля переименовался в "Вашингтон коммандерс" (Вашингтонские командиры).

Об этом сказано в заявлении на сайте клуба.

"Сегодня команда раскрыла свое новое имя и фирменный стиль - "Вашингтон коммандерс". Эта новая идентичность воплощает самые важные аспекты истории клуба, отдавая дань уважения чемпионской культуре, олицетворяемой целеустремленными игроками, которые берут на себя командование, добиваются успеха и преодолевают барьеры на поле и за его пределами", - говорится в заявлении.

Также в нем упоминается, что над новым названием фанаты, игроки и многие другие люди работали полтора года. Оно представляет ценности клуба: мужество, традиции, единство и почитание прогресса.

Спор вокруг названия "Вашингтон редскинз", касающийся названия и логотипа команды, начался еще в 1960-х годах. Тогда группа коренных американцев поставила под сомнение использование имени и образа "Редскинз". В 1990-х тема привлекла широкое внимание общественности.

В июле 2020 года, на волне национальных протестов после убийства Джорджа Флойда, основные спонсоры лиги и команды пригрозили прекратить поддерживать их до тех пор, пока название не будет изменено. В результате команда приняла решение отказаться от своего названия и логотипа, до принятия более постоянного названия играя в качестве футбольного клуба "Вашингтон".

Старый и новый логотипы команды

Ранее "Страна" рассказывала, что в США на волне борьбы с расизмом переименуют бабочек и муравьев.

Также мы писали, что американцы даже алгебру обвинили в расизме. И в школах захотели преподавать "этноматематику".