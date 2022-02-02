Пока бюро представило шесть карточек проекта метро. Фото: zaha-hadid.com

Архитектурное бюро Захи Хадид показало дизайн трех новых станций Днепровского метро: "Театральной", "Центральной" и "Музейной". Их планируют открыть в 2025 году.

Проект новых станций является частью плана по модернизации сети общественного транспорта Днепра. Новые станции удлинят существующую в городе линию метро на 4 километра и свяжут предприятия, культурные и учебные заведения на востоке с центром города и главным вокзалом. Их строительство также призвано уменьшить заторы на дорогах и обеспечить легкий доступ из центра к паркам, пляжам и местам отдыха на берегу Днепра на востоке города.

Входные павильоны новых станций метро, спроектированные Патриком Шумахером, отличаются плавными формами и стальной конструкцией. Такой вид стал данью уважения днепровским инженерам, металлургам и производственным традициям города.

Скульптурные формы павильонов воплощают опыт заводов города в области обработки стали. Каждый входной павильон будет расположен на новой площади и станет легко узнаваемым ориентиром.

Дизайн кассовых залов уникален для каждой станции, а внутренние вестибюли, коридоры и перроны объединены единой формальной и пространственной логикой, которая придаст днепровскому метрополитену узнаваемый облик.

Интерьер станций спроектирован таким образом, чтобы обеспечить безопасное, комфортное и приятное передвижение по городу.

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Днепровский метрополитен был открыт в 1995 году и пока включает шесть станций, расположенных на одной линии. Его длина составляет почти восемь километров. Земляные и инженерные работы по обустройству новых станций начались в 2016 году. 

Архитектурное бюро Захи Хадид - британская архитектурная и дизайнерская фирма, основанная в Лондоне  представительницей деконструктивизма Захой Хадид и ее партнером Патриком Шумахером в 1988 году. Хадид умерла в 2016 году.

Как писала "Страна", мэрия Днепра подписала контракт на проектирование станций днепровского метрополитена с британским бюро в 2018 году. Во сколько услуги бюро обошлись городу, неизвестно.

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