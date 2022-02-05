На Колыме наблюдается повышенная активность стай агрессивных бродячих собак. В связи этим губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил открыть в исправительных колониях региона пункты передержки для таких животных.

Его слова приводит РИА Новости.

В конце января мэрия Магадана ввела в городе режим чрезвычайной ситуации из-за засилия бродячих собак. Для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, стали привлекать сотрудников различных муниципальных ведомств. А в социальных сетях появились сообщения о том, что в Магадане действуют догхантеры и в разных районах города находят убитых ими животных.

"Я беседовал с руководителем УФСИН (Управления федеральной службы исполнения наказаний - Ред.) по Магаданской области. С его стороны есть очень хорошее предложение - создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Они уже посчитали сами: вольеры на девять-десять собак - 9-10 миллионов рублей. Мы можем профинансировать строительство, заключив соглашение. Лес у них есть на делянках, лес мы им выделили, они могут это сделать. Это очень хорошее предложение, мы его поддержим. Это и занятость людей в исправительных учреждениях, это и удешевление стоимости, это, если хотите, перевоспитание, уход за животными", - перечислил достоинства идеи Носов.

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