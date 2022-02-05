Окружной суд Норвегии в Осло запретил безответственное разведение в стране бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Суд посчитал, что в результате племенной работы у этих пород накопилось слишком много проблем со здоровьем.

Об этом сообщает издание New York Post.

В суде единогласно пришли к выводу о том, что разведение упомянутых пород нарушает закон о защите животных, поскольку у этих собак очень много проблем со здоровьем и они являются "продуктом человеческой жестокости".

У многих спаниелей есть врожденные болезни сердца, проблемы с глазами, ушами и суставами. А бульдогам из‑за короткой морды и большого количества кожи вокруг ноздрей часто бывает тяжело дышать, и в жаркую погоду они могут задыхаться.

После вынесения решения суда служба защиты животных Норвегии (NAPA) опубликовала пост, в котором назвала его запоздалым. По словам гендиректора организации Ошильда Роальдсета, собаки давно стали "жертвами систематического и организованного предательства".

"Об искусственно вызванных проблемах со здоровьем бульдогов было известно еще с начала XX века. Этот вердикт просрочен на многие годы", - заявил генеральный директор NAPA.

Юрист Эммануэль Файнберг добавил, что постановление не предполагает полного запрета пород в стране.

"Скрещивание пород все еще разрешено, однако оно должно быть ответственным и научно обоснованным. Это может избавить последующие поколения собак от болезней", - говорится в решении суда.

В документе также сказано, что в Норвегии существуют необходимая инфраструктура и технологии, чтобы более гуманное разведение этих пород стало реальностью.

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