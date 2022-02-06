"Миссия выполнима". Из Кабула в Канаду доставили брошенных в Афганистане собак и котов
Из афганского Кабула в Канаду самолетом доставили 154 собаки и 131 кота, которые были брошены хозяевами при вынужденной эвакуации из Афганистана после захвата власти в стране движением "Талибан".
Об этом сообщает издание "Global News".
По данным издания, прибытие авиарейса увенчало пятимесячную операцию, которая получила название "Миссия выполнима". Владельцам животных пришлось оставить в Афганистане своих питомцев, чтобы спастись после прихода талибов к власти в стране.
Животных, брошенных в Афганистане, доставили в Канаду. Источник: Global News
Напомним, что в конце августа прошлого года британский бывший морской пехотинец Пен Фартинг привез из Афганистана в Лондон кошек и собак, содержавшихся в созданном им приюте. При этом сотрудников приюта, которые ухаживали за 60 кошками и 140 собаками Фартинг не спас.
Мы писали о том, что такое же отношение к афганцам продемонстрировали и США, вывезя своих служебных собак, но бросив на произвол судьбы людей.
Также "Страна" сообщала, что в Пентагоне опровергли сообщения о том, что американские военные оставили в Афганистане служебных собак в клетках. Ранее группа зоозащитников сообщила, что военные США бросили десятки служебных собак в ходе эвакуации из Афганистана.