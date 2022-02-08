58-летний Василий Шевчук из города Хоростков Тернопольской области стал украинским рекордсменом, пробежав более 43 километров зимой почти без одежды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина уже стал звездой в своем районе благодаря марафонам по бегу. Он любит бегать зимой без обуви и закапываться в снег. Мужчина рассказал, что так когда-то закалялись его отец и дед, а он следует их примеру.

В этот раз он приехал в Киевскую область, чтобы официально установить новый рекорд в Украине.

Чтобы пробежать рекордную дистанцию почти без одежды, Василий надел на руку фитнес-трекер, так как он бегал по тем тропам, где спецтехника, иногда не могла проехать.

Всего мужчина пробежал более 43 километров, хотя планировал преодолеть на один километр меньше. Это заняло у него пять часов.

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