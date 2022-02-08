Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в ВАКС обвинительный акт в отношении девяти человек, в том числе и нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемых в хищении 93 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению 9 человек, среди которых народный депутат Украины 9 созыва и бывшие должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци", - сказано в сообщении.

Имя и фамилия в сообщении САП не указывается, но из контекста понятно, что речь идет о Ярославе Дубневиче.

На сегодняшний день досудебное расследование по делу уже завершено. В ходе следствия выяснилось, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", действуя в сговоре с народным депутатом с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовали проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления. В итоге предприятие в течение 2015 - 2017 годов переплатило за поставку товаров более 93 млн гривен.

Напомним, Дубневича подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. В 2019 году ВАКС арестовал все имущество нардепа.