Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 16 копеек во вторник снизился на 3 копейки и составил 27,99 гривен за 1 доллар.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на участников валютного рынка во вторник, 8 февраля.

По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,92-27,94 гривен за 1 доллар, затем котировки выросли до 27,99-28,00 гривен за 1 доллар, после чего установились на уровне 27,97-28,00 гривен за 1 доллар.

С начала текущего года курс гривни на межбанке снизился на 2,45%, с 27,32 гривен за 1 доллар до 27,99 гривен за 1 доллар.

В 2021 году курс гривни на межбанке укрепился на 3,49%, с 28,31 гривен за 1 доллар до 27,32 гривен за 1 доллар.

В 2020 году курс гривни на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 гривен за 1 доллар до 28,31 гривен за 1 доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 9 февраля, на 3,79 копейки - до 27,9619 гривен за 1 доллар.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 8 февраля, на 14,70 копеек - до 27,9998 гривен за 1 доллар.

НБУ установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам:

1 фунт стерлингов - 37,8311 гривен

1 доллар США - 27,9619 гривен

1 швейцарский франк - 30,2782 гривен

10 иен - 2,4238 гривни

10 российских рублей - 3,7181 гривни

1 евро - 31,9255 гривня

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что будет с курсом гривни на этой неделе.

Также мы писали о том, что согласно так называемому индексу Биг Мака, гривня опустилась на шестое место с конца списка по наиболее недооцененным валютам мира относительно доллара.