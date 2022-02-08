В Одессе сотрудники коммунальных служб хотят закупить квадрокоптеры для слежки за бездомными собаками.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на заседание постоянной комиссии по вопросам экологии, предотвращения ЧС и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий Одесского городского совета.

На заседании обсуждался проект муниципальной программы на 2022-2027 годы, в котором говорилось о регулировании популяции бродячих собак. Как выяснилось, программой предусмотрена закупка квадрокоптеров.

Глава комиссии Богдан Гиганов выразил удивление этимм намерениям коммунальщиков.

"Я вообще не понимаю, как это будет работать. Как квадрокоптер поможет отслеживать собак?" – задался воросом Гиганов.

Присутствовавший на заседании чиновник профильного подразделения мэрии пояснил, что квадрокоптеры необходимы для облегчения работы экипажей, занимающихся отловом животных. По его словам, когда собака убегает в камыши, например, в районе Черноморки или Куяльника, ее сложно отследить. Предполагается, что работник муниципального центра экологической безопасности с помощью дрона будет отслеживать каждую собаку и передавать информацию о ее передвижении рацией другому работнику – непосредственному ловцу.

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