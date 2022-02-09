В начале февраля в Киеве прошли "Бандеровские чтения", где много интересного наговорил лидер ультраправой группировки С14 Евгений Карась.

Госдепартамент США в 2019 году назвал С14 "группой ненависти" за преследование ЛГБТ и ромов. Эта организация при Порошенко плотно сотрудничала с СБУ и кошмарила несогласных с курсом власти.

Двое выходцев из С14 - Андрей Медведько и Денис Полищук - обвиняются в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.

После избрания Зеленского президентом Карась на какое-то время пропал из публичной сферы. Но потом снова возник, занявшись привычным делом - уличным "активизмом".

А 5 февраля он принял участие в конференции националистов, где заявил, что Майдан был на самом деле никакой не евроинтеграцией. И что истинная цель Украины - "выполнять задачи Запада" по войне с Россией и получать за это оружие. Которым потом воспользоваться против соседних стран.

"Страна" разобралась в откровениях Карася.

"Мы оккупировали все сферы". Что заявил Карась

5 февраля в Киеве прошли "Бандеровские чтения" - форум о целях и задачах националистов из разных лагерей. Организатором выступило ВО "Свобода", вел конференцию один из ее членов, экс-нардеп Юрий Сиротюк.

На одной из дискуссий - "Задачи и формы деятельности националистического движения" - выступил и глава ультраправой группы С14 Евгений Карась (в последнее время она называется "Основа будущего").

Он принялся рассуждать о том, нужно ли националистам идти в политику или лучше оставаться в сфере улично-гражданского сектора. По словам Карася, присутствие националистов на улице во время массовых протестов "было той формой, которая дала боевой окрас и сподвигало людей на силовые действия".

Благодаря этому, признается Карась, с 2006 по 2010 годы "методом сугубо оккупационной общественной деятельности мы захватили все сферы". Речь о годах правления президента Ющенко и "оранжевых" правительств.

"Леваки проводят акции в профсоюзах - надо отжать. Мы сделали быстрее, лучше и больше", - описывает Карась механизм этой "оккупации". Он привел еще несколько примеров, как националисты фактически копировали методы работы левых сил, проводя аналогичные им акции.

"Была забастовка на Донбассе в 2013 году. Леваки инициируют акцию. Я думаю: давайте их обгоним. На час раньше собираемся, леваки стоят с плакатиками, а мы уже врывались в офис к Ахметову", - рассказывает Карась о методах "воровства" чужих протестов.

Подобная тактика обеспечивала приток сторонников, которым постоянно предлагался какой-то "экшен". А после Майдана 2014 года, роль таких групп выросла настолько, что многим их руководителям не нужно было даже идти в политику - на улице их влияние и ценность были выше, "потому что их все боятся", откровенно объясняет Карась.

Поэтому у националистов сейчас "лучшее время за последние триста лет". "И даже если половину из нас перебьют, другой половине будет весело, потому что им больше достанется счастья и успеха".

Карась объясняет успехи националистов их "пассионарностью". Он говорит, что в процентном отношении их было не больше, чем других мелких групп, но КПД эффективности, мол, был более высоким.

Впрочем, эти дифирамбы самому себе вряд ли соответствуют реальности.

Расцвет праворадикалов обусловлен только тем, что государственная власть с 2014 года поставила их над законом и позволяет совершать практически любые преступления, не привлекая за это к ответственности. Власть фактически крышует националистов. И в странах, где этого не происходит, уличные ультраправые так и остаются в своих маргинальных нишах.

В Украине такая ситуация сложилась не потому, что малопопулярные в народе националистические партии победили на выборах и в борьбе за власть (Карась как раз признает, что в политике их представительство небольшое). А в силу того, что власть использует их для борьбы с противниками нынешнего курса. А также в качестве замены бандитским группировкам для внутренних коммерческих разборок - и, само собой, в политической борьбе.

Сам же Карась признал, что Коломойский финансировал националистов, чтобы те прогнали Януковича.

Дальше глава С14 говорит, что на самом деле целью Евромайдана было не движение в Европу: "Майдан был победой националистических сил. Вся эта евроинтеграция и флажки - они исчезли. Все это "евро" исчезло как кинокомедия".

Дальше он заявил, что Европа слабая и теряет влияние, а "украинцы тем наваляли, а на этих еще хотят напасть". "Для геополитики эти 38 миллионов совсем не то, что 60 миллионов немцев или 80 миллионов французов, а значительно сильнее, потому что это на драйве публика".

"Нам весело. Путин нападет, а нам весело, прикольно. А может мы на него давайте первыми нападем?".

Поэтому, "если в Украине придут к власти националисты, она станет проблемой не только для ЕС, но и для многих стран мира".

Далее Карась рассказывает, что при этом Запад не пытается обнулить фактор националистов, потому что они "выполняют задачи Запада".

"Нам сейчас надавали столько оружия не потому, что мы хорошие. Не потому что "они хотят нам блага". Потому что мы выполняем задачи Запада. Потому что мы единственные, кто готов их выполнять, нам весело, прикольно убивать и прикольно воевать".

Глава С14 говорит, что Украина - "флагман" неформального союза между Британией, Польшей и Турцией, поскольку "мы затеяли войну, которой не было последние 60 лет".

Далее Карась фантазирует, что "после развала России" Украина может ударить по европейским странам.

"Представьте себе, сколько у нас оружия и ветеранов. А теперь представьте - исчезает Россия... вы понимаете, какие глаза будут у Будапешта, например, если мы к нему развернемся? У нас "Джавелинов" уже больше всех в Европе... Если мы придем к власти, это будет и радость, и проблемы для всего мира, для стран, которые пытаются нас уколоть", - пророчествует Карась.

Что означают эти откровения?

Итак, если резюмировать, Карась весьма откровенно заявил о следующем:

Майдан не повернул Украину к Европе, а усилил влияние националистов на страну, что и было основной целью.





Главная задача националистов - "воевать и убивать", а также осуществлять насилие в гражданском секторе.





Именно в этом ключе они нужны Западу - чтобы выполнять его задачи по провокации войны с Россией. Для чего Украину и накачивают оружием.





При этом глобально Украина представляет угрозу для всего мира, поскольку может в любой момент стать эпицентром новой европейской войны.





Сами же украинцы предстают в понимании националистов нацией-камикадзе, которая ради "драйва" готова воевать со всеми своими соседями. По крайней мере, такими украинцев хочет видеть и Карась, и те, кто его слушал на "Бандеровских чтениях", судя по длительным аплодисментам.

Из этих тезисов Карася следует, что Запад в силу указанных причин не хочет, чтобы ультраправые получали политическую власть. Ему выгодно, чтобы они сохраняли контроль над улицей, а в случае чего "воевали и убивали".

Правда, какая в связи с этим стратегия у националистов (то есть каким образом они хотят прийти к власти) - Карась не уточнил.

Но по общему его настрою можно было понять (хоть это открыто и не проговаривалось), что он связывает надежды с возможной войной, которая повысит "ценность" националистов для Запада и власти. И при этом может привести к дестабилизации обстановки в стране, чем и воспользуются националисты, придя в условиях хаоса к власти минуя выборы.

В общем, иногда бывает полезно послушать тесно интегрированных с властью праворадикалов, когда они общаются в своем узком кругу и без особых пропагандистских штампов "режут правду-матку".