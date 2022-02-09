В российском Великом Новгороде на женщину с коляской с крыши многоэтажного дома упала глыба льда. Происшествие случилось 8 февраля.

Видео инцидента попало на камеру видеорегистратора и было опубликовано в Ютуб.

На кадрах видно, как женщина с коляской стоит у одного из многоэтажных жилых домов. В какой-то момент на нее падает наледь, после чего женщина валится на землю, а коляска подпрыгивает и переворачивается.

По данным российских медиа, женщина выжила, но была госпитализирована с травмами головы, шеи и позвоночника. Коляску от удара погнуло, а ребенок чудом не пострадал.

Из-за случившегося Следственный комитет России по Новгородской области возбудил уголовное дело по первой части статьи 238 Уголовного кодекса РФ - об оказании услуг, не соотвестствующих требованиям безопасности.

По версии следователей, лед упал на женщину из-за несвоевременной уборки крыши дома № 26 на улице Октябрьская организацией, ответственной за такую чистку.

К делу также подключилась прокуратура Новгородской области, которой предстоит дать оценку работе управляющей компании, следившей за домом. Расследование продолжается.

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