В Киеве кто-то вынес на помойку две статуи в человеческий рост. Одна из них – Богородица с младенцем Иисусом на руках, вторая - один из четырех евангелистов.

Фото выброшенных скульптур 9 февраля опубликовал Телеграм-канал "Киев без цензуры".

По данным канала, статуи сфотографированы на площадке для мусорных контейнеров возле станции метро "Бориспольская".

"Ничего святого..." - подписал фото канал.

При этом на снимке скульптуры выглядят неповрежденными. Почему их решили отправить на свалку, непонятно.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одессе на улице возле многоэтажного жилого дома нашли восемь коробок с патронами к огнестрельному оружию. Их обнаружили прохожие возле мусорного бака, о чем сообщили в полицию.

Также мы писали, что столичная полиция как-то обнаружила обнаженного мужчину в мусорнике возле заправки. Перед этим сотрудники АЗС вызывали правоохранителей, поскольку им показалось, что в баке находится бомба.

Нередко на помойках находят и трупы. Так, в Киеве за домом на мусорной свалке в Соломенском районе прохожие нашли подарочный пакет, а в нем – новорожденную девочку без признаков жизни.