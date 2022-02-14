Шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский проведут пять игр 1/8 финала "Клуба веселых и находчивых" (КВН) вместо Александра Маслякова, который повторно заразился коронавирусом и вынужден отсутствовать на период этих игры.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на сына Маслякова - телеведущего Александра Маслякова-младшего и собеседника агентства.

"Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН. Первым будет Дмитрий Нагиев. Также мы договорились с Дмитрием Хрусталевым, с Иваном Ургантом и Андреем Бурковским. На сегодняшний момент так", - сказал собеседник агентства, не озвучив фамилию пятого ведущего.

По его словам, все телеведущие очень опытные: кто-то вышел из КВН, кто-то был членом жюри и много раз выходил на сцену КВН.

"Нам не страшно. Это опытные люди. Думаю, будет очень интересно посмотреть, как они с этим справятся", - отметил Масляков-младший. По словам собеседника агентства, сам Александр Васильевич и "Первый канал" ведущих 1/8 финала одобрили.

Напомним, что в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу. После этого актер Денис Косяков на своем YouTube-канале сообщил, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев.

В свою очередь сам российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил, что заменит Александра Маслякова, но будет не единственной такой заменой.