Рейс 1775 авиалиний American Airlines, который вылетел из Лос-Анджелеса в воскресенье, 13 февраля, и направлялся в Вашингтон, округ Колумбия, был перенаправлен в аэропорт Канзас-Сити в штате Миссури после того, как "непослушный пассажир" попытался проникнуть в кабину пилотов, а стюардесса ударила мужчину по голове кофейником.

Об этом сообщает в Twitter Федеральное бюро расследований (ФБР) Канзас-Сити.

"Рейс был изменен из-за того, что неадекватный пассажир мешал летному экипажу. Поскольку все еще продолжается следствие, ФБР не может давать дальнейших комментариев", - заявили в ведомстве.

Пассажир Муаз Мустафа рассказал изданию New York Times, что неизвестный пытался проникнуть в кабину и открыть главную выходную дверь самолета, прежде чем вмешались еще несколько человек.

"Другим пассажирам и бортпроводникам пришлось применить силу, чтобы вывести неадеквата из строя", - рассказал очевидец.

По словам пассажира, отдельные смельчаки и бесстрашная стюардесса, вооруженная кофейником, бросились в бой и сбили мужчину с ног, после чего он уже не представлял опасности для окружающих.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская пара подралась на борту самолета в Египет. Их сняли с рейса, отдали копам и внесли в черный список.

Также мы писали, что МАУ внесла в черный список женщину, которая гуляла по крылу самолета и била других пассажиров.