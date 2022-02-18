В селе Квитневое Ровенской области местные жители жалуются, что им не дают покоя бобры, из-за деятельности которых на дорогах постоянно образуются огромные лужи и грязь.

Об этом сообщает телеканал ITV.

Селяне рассказали, что на улицу могут выйти только в резиновых сапогах. Без этой обуви местные жители не могут дойти даже в магазин, школу или церковь, ведь вместо дороги в населенном пункте сплошные лужи и грязь.

Периодически в центре села образуется пруд.

"Здесь не высыхает грязь, машины не могут проехать, ребенка я в садик не могу завести, вообще нельзя у нас пройти, скорая не доедет, она просто увязнет в грязи", - рассказала местная жительница.

Такая ситуация сложилась из-за того, что на реке, которая проходит через центр села Квитневое, пять лет назад поселились бобры. Они постоянно точат деревья и строят плотины, вся древесина постоянно сносится по течению и собирается под мостиком, где образует пробку. Соответственно, уровень воды регулярно поднимается и на щебеночной деревенской дороге образуются огромные лужи.

Люди постоянно пытаются бороться с ситуацией: как могут убирают ветки из-под моста и постоянно обращаются к местным властям с просьбой решить проблему. Впрочем, это не приносит никаких результатов.

"Написала Парфенюку, что 21 век, а ходить надо в резиновых сапогах, а потом переобуваться, чтобы дойти до церкви, ну тоже не пойдешь как свинья, извините, он приехал посмотрел и говорит, ну в порядке, посмеялся и уехал, - рассказывает местная жительница.

В то же время, по словам председателя Варковицкой сельской территориальной общины, в состав которой входит Квитневое, ситуация находится под контролем - впрочем, проблему пока решить не могут, потому что в реке высокий уровень воды.

"На сегодняшний день имеем проблему, которую просто так сейчас нельзя решить. Нам нужно подъехать туда, вытащить оттуда часть той древесины и, когда спадет вода, думать, что делать дальше. Я вчера был там, надо, чтобы хотя бы сантиметров на 20 спала вода, потому что нужно, чтобы туда подъехал трактор, он по той воде не подъедет в настоящее время," - сообщил председатель Варковицкой сельской территориальной общины Юрий Парфенюк.

Впрочем, временные рамки решения этой проблемы местные власти не называют.

Ранее "Страна" писала, что в Ровенской области мужчина провалился в яму, которую сделали бобры, и умер от упавшей сверху лошади.

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